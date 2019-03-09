Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

27 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Azat Çetiner'in kullandığı 63 M 5088 plakalı kamyonet, Siverek- Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması üzerine devrildi.

Kazada, sürücü ile Berzan Çetiner ve Ahmet Çirik yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:11 Kaynak: AA

Hilvan, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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