Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
27 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde, lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Azat Çetiner'in kullandığı 63 M 5088 plakalı kamyonet, Siverek- Hilvan
kara yolunun 10. kilometresinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması üzerine devrildi.
Kazada, sürücü ile Berzan Çetiner ve Ahmet Çirik yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:11 Kaynak: AA
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