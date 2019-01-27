Lastiği Patlayan Kamyonet Takla Attı Sürücü Yaralandı
9 dakika önce
Lastiği patlayan kamyonet takla attı sürücü yaralandıBALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Lastiği patlayan kamyonet takla attı sürücü yaralandı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde, takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaza Burhaniye ve Ören
arasındaki karayolunda meydana geldi. Ören yönüne gitmekte olan Hüseyin N.yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı kamyonet lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra çam ağacına vuran kamyonet, takla atarken ters döndü. Polis
kaza yerinde önlem alırken, yaralı genç ambulansla Edremit
Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
, kaza yerinde temizlik yaparken, kamyonet kurtarıcı ile yoldan kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:23 Kaynak: İHA
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