Lastiği patlayan midibüs, refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Hasan Sürgit (51) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen midibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü Hasan Sürgit ile yolculardan Zeynep Akyol (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep Akyol, buradaki müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.