Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan midibüs refüje düştü: 1 yaralı
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Lastiği patlayan midibüs refüje düştü: 1 yaralı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje düşen midibüsün sürücüsü yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje düşen midibüsün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük'e gelen Yunus Başaran yönetimindeki Doğuş firmasına ait 37 AAN 579 plakalı yolcu midibüsü, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak, Çevrikköprü mevkisinde refüje düştü.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücünün, tedavisi sağlık ekiplerince yapıldı.
Bu arada Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, kazanın yaşandığı bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Araçta bulunan 19 yolcu ile tek tek görüşen Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, midibüsün lastiğinin patlamasıyla kazanın meydana geldiğini belirtti.
Can kaybı bulunmamasının tek tesellileri olduğunu anlatan Ürkmezer, emniyet kemerlerinin takılı olmasının kaybı önlediğini, bütün sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Safranbolu, Kastamonu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:07 Kaynak: AA
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