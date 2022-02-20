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Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi - Son Dakika

Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi

20.02.2022 22:00
Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi

Isparta-Antalya Karayolunda lastiği patlayan minibüs ağaca çarptı.

Isparta- Antalya Karayolunda lastiği patlayan minibüs ağaca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta - Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirci idaresindeki 32 ACH 126 plakalı minibüsün seyir halinde iken lastiği patladı. Sürücü Demirci'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü Demirci ile yolcu konumundaki Mehmet Bulut ve Hüseyin Pala yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi
Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi

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Antalya, Minibüs, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi - Son Dakika


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