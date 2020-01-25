Lastiği patlayan minibüs, alev alıp yandı - Son Dakika
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Lastiği patlayan minibüs, alev alıp yandı

6 saat önce

DÜZCE'de, hareket halindeyken lastiği patlayan minibüs, alev aldı.

Lastiği patlayan minibüs, alev alıp yandı, System.String[]

DÜZCE'de, hareket halindeyken lastiği patlayan minibüs, alev aldı. Şoför ve 14 yolcunun boşalttığı minibüs, yangında kullanılmaz hale geldi.

Sabah saatlerinde Ankara yönüne giden Hanifi Akbulut yönetimindeki 34 LNS 272 plakalı minibüs, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkisine geldiğinde, lastiği patladı. Lastik alev alırken, şoför aracı yol kenarına park ederek, yolcuların tahliyesini sağladı. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında minibüs, kullanılmaz hale geldi.Başka bir araçla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürülen yolcuların, bir düğüne katılmak üzere İstanbul'dan, Ankara'ya gittikleri öğrenildi.


Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
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