Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı
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Lastiği patlayan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı

1 saat önce

Kastamonu-Araç karayolu üzerinde lastiği patlayan minibüsün yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı, System.String[]
Kastamonu- Araç karayolu üzerinde lastiği patlayan minibüsün yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Araç karayolu Kuracaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A. (48) idaresindeki 37 SL 835 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü Osman A., Mustafa A. (78) ve Ayşe E. (45), araçtan savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
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