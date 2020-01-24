Lastiği patlayan motosiklet park halindeki aracın kapısına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan motosiklet park halindeki aracın kapısına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Lastiği patlayan motosiklet park halindeki aracın kapısına çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Isparta'da lastiğinin patlaması sonucu park halindeki otomobilin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

Lastiği patlayan motosiklet park halindeki aracın kapısına çarptı: 1 ölü, System.String[]

Isparta'da lastiğinin patlaması sonucu park halindeki otomobilin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü öldü. Kazada savrulan motosiklete arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması ile ikinci bir kaza daha yaşandı.


Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan Isparta istikametine seyreden Emrah Kavak'ın (30) kullandığı 32 LY 791 plakalı motosikletin Kadılar köyü yakınlarında lastiği patladı. Kontrolden çıkan motosiklet, yolun sağ tarafında park halindeki 07 ACU 712 plakalı otomobilin açık olan kapısına çarparak savruldu. Bu sırada arkadan gelen Sefa P. idaresindeki 07 YLC 78 plakalı otomobil de önce motosiklete, ardından demir bariyerlere çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kavak hayatını kaybederken, kazaya karışan diğer otomobillerde ise ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kavak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

Emrah Kavak, Isparta, Kavak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:10:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lastiği patlayan motosiklet park halindeki aracın kapısına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]