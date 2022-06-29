Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

29.06.2022 18:54
Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

KONYA'da, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.

KONYA'da, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 5'i aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak kavşağında meydana geldi. Mehmet Nuri Eryoldaş (51) yönetimindeki 27 AGD 143 plakalı otomobil, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Mehmet Nuri Eryoldaş, eşi Yüksel Eryoldaş (48) ve çocukları Zehra (22), Betül (16), Gülcan Eryoldaş (11) ile yakınları Selvi Eryoldaş (37), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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