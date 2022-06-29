Kaza, saat 16.40 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak kavşağında meydana geldi. Mehmet Nuri Eryoldaş (51) yönetimindeki 27 AGD 143 plakalı otomobil, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Mehmet Nuri Eryoldaş, eşi Yüksel Eryoldaş (48) ve çocukları Zehra (22), Betül (16), Gülcan Eryoldaş (11) ile yakınları Selvi Eryoldaş (37), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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