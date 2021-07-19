Lastiği patlayan otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul 'dan Ordu 'nun Fatsa ilçesine giden Şükrü A. idaresindeki 34 LH 8222 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Demet B. (35) yaralandı. Yaralı genç kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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