Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
7 dakika önce
Çorum'un Bayat ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil devrildi.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:21 Kaynak: İHA
'un Bayat
ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Çankırı- İskilip
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman K. yönetimindeki 18 BA 285 yönetimindeki otomobil Toyhane köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Osman K. ile, araçta yolcu olarak bulunan M.K., İ.K. ve S.D. ile S.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola fırladı savruldu
"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber yok
Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım
Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı