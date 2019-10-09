Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 yaralı

Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Bolu'da, lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Bolu'da, lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ali Osman Ş. idaresindeki 81 AH 715 plakalı otomobil, Dağkent mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Havva Ş. yaralandı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ali Osman, Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan gazetesinden Türkiye'yi eleştirenlere tepki: Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir
Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Son dakika: Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum Reuters duyurdu! İşte TSK'nın harekatta vurduğu bölgeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]