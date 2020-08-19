Lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı

Lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralıADIYAMAN'da, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil devrildi: 3 yaralı ADIYAMAN'da, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahta yönünde giden Bahri Parlak yönetimindeki 46 P 7545 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Bahri Parlak ile otomobildeki Kudret Parlak ve Gülfidan Parlak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD görevlileri, yaralıları 30 dakika süren çalışmanın ardından sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 21:18

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1) kemal çelebi: buyuk geçmişler olsun.. benimde başıma gelmişti.. ama toparlamıştım kazasız belasız atlatmıştık.. ve sıfır lastik taktırmıştım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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