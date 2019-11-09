Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı

Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Şimşek'in yönetimindeki 02 FC 305 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak duran otomobilde sürücü ile yanında bulunan Miraç ve Fikret Şimşek yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Esentepe Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:01:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]