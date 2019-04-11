Lastiği Patlayan Otomobil Kayaya Çarptı: 5 Yaralı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayaya çarptı, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:10 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Hilvan
ilçesinde lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayaya çarptı, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hilvan- Siverek
yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Burhan Öztürk yönetimindeki 34 HNA 84 plakalı otomobil sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Kadir ve Zelihan Kara ile Ahmet ve Ayten Aksoy, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Şanlıurfa
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