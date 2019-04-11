Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Otomobil Kayaya Çarptı: 5 Yaralı

Lastiği Patlayan Otomobil Kayaya Çarptı: 5 Yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayaya çarptı, 5 kişi yaralandı.

Lastiği Patlayan Otomobil Kayaya Çarptı: 5 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayaya çarptı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hilvan- Siverek yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Burhan Öztürk yönetimindeki 34 HNA 84 plakalı otomobil sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Kadir ve Zelihan Kara ile Ahmet ve Ayten Aksoy, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:10 Kaynak: DHA
Siverek, Hilvan, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın Kurtuluşunu Ahmet Kaya ile Olan Videosuyla Kutladı YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 22:11:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Otomobil Kayaya Çarptı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]