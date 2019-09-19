Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

17 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpıp alev alan otomobildeki üç kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpıp alev alan otomobildeki üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Demirci yönetimindeki 27 VJ 976 plakalı otomobil, Nusaybin- Cizre kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken ön lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil, alev aldı.

Otomobilde bulunan sürücü ve 2 kişi, mahalle sakinlerince araçtan çıkarıldı.

Yoldan geçen bir beton mikserinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:17:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]