Lastiği Patlayan Otomobil Refüje Devrildi: 1 Yaralı
14 dakika önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Mükremin Çelik idaresindeki 06 YB 1645 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Cebrailli köyü yol ayrımında lastiğinin patlaması sonucu refüje devrildi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi Leyla Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından araçta bulunan eşyalar çevreye savruldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:22 Kaynak: AA
Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi
Otomobilden Atlayan Rabia Hayatını Kaybetti
İki Aracın Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza, Güvenlik Kameralarına Saniye Saniye Yansıdı
İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi