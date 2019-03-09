Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Otomobil Refüje Devrildi: 1 Yaralı

Lastiği Patlayan Otomobil Refüje Devrildi: 1 Yaralı

14 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Lastiği Patlayan Otomobil Refüje Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Mükremin Çelik idaresindeki 06 YB 1645 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Cebrailli köyü yol ayrımında lastiğinin patlaması sonucu refüje devrildi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Leyla Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından araçta bulunan eşyalar çevreye savruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:22 Kaynak: AA

Keskin, Kırıkkale, Güncel
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