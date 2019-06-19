Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı
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Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı

48 dakika önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı, System.String[]
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Necdet Caymaz, yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Hendek geçişinde meydana geldi. Necdet Caymaz yönetimindeki 34 KG 8898 plakalı otomobil, ön lastiğin patlaması ve yağmur nedeniyle yolun kaygan olması yüzünden kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Caymaz, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necdet Caymaz'ın tedaviye alındığı belirtilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


- Hendek
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:32 Kaynak: DHA
Hendek, Güncel
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