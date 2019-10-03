Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı
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Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

2 saat önce

AKSARAY'da, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hasan Biçici (48) yönetimindeki 16 LOJ 57 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Biçici ile araçtaki eşi Sultan (44), kızları Rüveyda Gül (21) ve Aysıma Biçici (9) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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