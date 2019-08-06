Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı

57 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Siverek- Diyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ali Koç yönetimindeki 34 VL 9186 plakalı otomobil, iddiaya göre, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Koç ile otomobilde bulunan Ferhat Çalı, Mehmet Emin Yeşiltaş, Edip Ekinci, Serdar Kartal ile Bekir Açık yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'da trafik kazasında infilak eden aracın, bomba yüklü olduğu ve terör saldırısında kullanılacağı ortaya çıktı
Taksinin çarptığı motosikletlinin ölümden döndüğü anlar kamerada! Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 19:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]