Lastiği patlayan otomobil şarampole düştü - Son Dakika
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Lastiği patlayan otomobil şarampole düştü

6 saat önce

Karabük'te lastiği patlayan otomobil şarampole düştü, kazada hafif yaralanan sürücünün tedavisi ayakta yapıldı.

Lastiği patlayan otomobil şarampole düştü, System.String[]

Karabük'te lastiği patlayan otomobil şarampole düştü, kazada hafif yaralanan sürücünün tedavisi ayakta yapıldı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen Ergin Y. yönetimindeki 06 RC 654 plakalı otomobilin Cumayanı köyü yakınlarında sol ön lastiği patladı.

Kontrolden çıkan ve yol kenarındaki 2 metrelik şarampole düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücünün tedavisini ayakta yaptı.

Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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