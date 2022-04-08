Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

08.04.2022 17:07
Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Samsun'da lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak şarampole uçtu.

Samsun'da lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu Karayolu'nda seyir etmekte olan N.K. yönetimindeki 60 DZ 786 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp takla atarak şarampole uçtu.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan B.K., sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

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Otomobil, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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