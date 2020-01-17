Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

7 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Şerefiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 34 KP 5365 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Ayşe T. ile Nurhan Ö. isimli 2 kişi yaralandı.


Devrilen otomobilden kendi çabalarıyla çıkan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
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