Lastiği patlayan otomobil takla attı; 2 kuzen öldü, 3 yaralı

ÇORUM'da, lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada Zekeriya (9) ve kuzeni Ayaz Altunay (1) yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sungurlu- Kırıkkale yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Amasya'dan Ankara'ya giden Zekeriya Altunay (52) yönetimindeki 05 KD 095 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Zekeriya Altunay ile araçta bulunan akrabaları Zekeriya, Ayşegül (25) ve Melike Altunay (20) yaralanırken, Ayaz Altunay ise yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan küçük Zekeriya Altunay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Zekeriya ile Ayaz Altunay'ın kuzen oldukları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.