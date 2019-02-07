Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'da lastiğinin patlamasıyla şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'da lastiğinin patlamasıyla şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Adıyaman
yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 47 AH 371 plakalı otomobilin ön lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Sürücü A.B. ve yanındaki C.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
FOTOGRAFLI - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: DHA
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