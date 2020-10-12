Lastiği patlayan otomobil, takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

BOLU'da, TEM yolunda lastiği patlayan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü dahil 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, TEM yolunun Yukarısoku Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Camcı'nın kullandığı 34 RZ 2999 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atıp, ters döndü. Kazada, sürücü Camcı ve araçtaki ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.