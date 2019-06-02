Lastiği patlayan otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
27 dakika önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:01 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza Kahramanmaraş- Kayseri
yolu Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Göksun
'dan Kahramanmaraş merkezi istikametine giden Aziz Ö. yönetimindeki 19 EF 839 plakalı otomobilin Beşoluk mevkiinde sol arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden 40 KD 772 plakalı traktöre çaptı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Çorum
'dan geldikleri öğrenilen Elmas
Ö. (43), Berfin T. (18), M.Ö. (14) ve henüz ismi öğrenilemeyen traktör sürücüsü yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
(İHA)
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