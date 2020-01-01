Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin lastiği patlayarak yoldan çıkmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Hamalınkırı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ö. (29) idaresindeki 09 NY 976 plakalı otomobil lastiği patlayarak yoldan çıktı. Yolun kenarından bulunan boşluğa savrulan otomobil devrilerek durabildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç sürücüsü H.Ö. ve yanında bulunan bir yolcuya ilk müdahale yapılarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.



İki kişinin yaralandığı kaza sonrası jandarma ekipleri karayolu üzerinden güvenlik tedbiri alırken, otomobil çekici ile devrildiği yerden çıkarıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA