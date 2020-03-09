Lastiği patlayan otomobile ticari araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan otomobile ticari araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Lastiği patlayan otomobile ticari araç çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesi çevreyolunda lastiği patladıktan sonra bariyerlere çarparak yolda dönmeye başlayan otomobile aynı istikamette seyir halindeki ticari aracın yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobile ticari araç çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesi çevreyolunda lastiği patladıktan sonra bariyerlere çarparak yolda dönmeye başlayan otomobile aynı istikamette seyir halindeki ticari aracın yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya- Alanya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolunda Alanya istikametine seyir halindeki Serkan Kısa'nın kullandığı 07 LH 117 plakalı otomobil, çevreyolu köprüsüne yaklaştığı sırada lastiğinin patlaması sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, olduğu yerde dönerken aynı istikamette seyir halindeki Aziz Köksal'ın kullandığı 07 DFF 84 plakalı ticari araç otomobile sağ tarafından çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle yolun solunda bulunan tahliye kanalını aşıp refüjde durabildi.


Kazada ticari araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Akalı ve Emre Aşkın yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
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