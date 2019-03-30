Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Panelvan Minibüs Devrildi: 2 Yaralı

Lastiği Patlayan Panelvan Minibüs Devrildi: 2 Yaralı

48 dakika önce

Sarıyer'de seyir halinde iken lastiği patlayan panelvan minibüs, kamyonete çarparak yola devrildi, 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de seyir halinde iken lastiği patlayan panelvan minibüs, kamyonete çarparak yola devrildi, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik tek şeritten sağlanırken, minibüs içerisinde bulunan seramik banyo malzemeleri yola savruldu.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Sökmen yönetimindeki 34 VN 4531 plakalı panelvan minibüsün seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücü olay sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 34 GP 8208 plakalı kamyonete çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeride düşürüldü.

Öte yandan panelvan minibüsün içerisinde bulunan seramik banyo malzemeleri kaza sonrası yola savruldu. Kaza yapan araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sarıyer, Güncel
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