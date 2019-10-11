Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan patates yüklü tır ters dönüp köprüde asılı kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan patates yüklü tır ters dönüp köprüde asılı kaldı

Lastiği patlayan patates yüklü tır ters dönüp köprüde asılı kaldı

4 dakika önce

Lastiği patlayan patates yüklü tır ters dönüp köprüde asılı kaldıKAYSERİ - Kayseri'de lastiği patlayan patates yüklü tır bariyerleri aştıktan sonra şarampole devrilmekten son anda kurtularak köprüde asılı kaldı Kaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana geldi.

Lastiği patlayan patates yüklü tır ters dönüp köprüde asılı kaldı

KAYSERİ - Kayseri'de lastiği patlayan patates yüklü tır bariyerleri aştıktan sonra şarampole devrilmekten son anda kurtularak köprüde asılı kaldı

Kaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Y. yönetimindeki 33 FYv 238 plakalı patates yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Bariyerleri aşan tır, şarampole devrilmekten son anda kurtularak, köprüde asılı kaldı. Kazada, sürücü burnu bile kanamadan tırdan çıkarken, tırda yüklü olan patatesler etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen tırda inceleme yaparken, kazanın meydana geldiği yolda da güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lastiği patlayan patates yüklü tır ters dönüp köprüde asılı kaldı

Kocasinan, Erkilet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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