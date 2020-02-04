LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA GECE KARTALLARI KOŞTU - Son Dakika

Sultangazi 'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok