LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA GECE KARTALLARI KOŞTU - Son Dakika
Son Dakika Güncel LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA GECE KARTALLARI KOŞTU - Son Dakika

LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA GECE KARTALLARI KOŞTU

7 saat önce

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHASultangazi'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.

LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA GECE KARTALLARI KOŞTU, System.String[]

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 03.00 sıralarında yaşlı bir vatandaşın kullandığı aracın sağ arka lastiği patladı. Sürücü, aracı sağa çekip yardım için beklemeye başladı. Bu sırada görevde olan ve oradan geçen bekçiler, vatandaşın yardımına koştu. Bekçilerden biri krikoyla aracı kaldırdıktan sonra bijon anahtarıyla vidaları çıkardı. Bekçi, patlak lastiği söküp, stepnedeki yedek lastiği otomobile taktı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından

-Bekçilerin lastik değiştirmesi


Sultangazi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
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