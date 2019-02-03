Lastiği Patlayan Sürücünün Yardımına Jandarma ve Köy Korucuları Koştu
13 dakika önce
Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda aracının lastiği patlayan sürücünün yardımına jandarma ekipleri ile köy korucuları yetişti.
Adıyaman- Gölbaşı
Karayolunda aracının lastiği patlayan sürücünün yardımına jandarma ekipleri ile köy korucuları yetişti.
Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat
Beldesi yakınlarında aracının sağ ön lastiği patlayan bir sürücü yolda kalınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Lastiği patladığı için yolda kalan sürücü jandarma ekiplerine aracında yedek lastik olduğunu lastiği değişemediğini belirterek lastik tamir ustası numarası istedi. Gece geç saatlerinde açık lastik ustası bulunamayınca jandarma ekipleri, köy korucuları ile birlikte sürücünün yanına gitti. Jandarma
ekipleri ile köy korucuları yol güvenliği alarak yolda kalan araçta bulunan yedek lastiği çıkarıp burada aracın lastiğini değişti. Aracının lastiğinin değiştirilmesine oldukça sevinen sürücü jandarma ve köy korucuları ile tek tek tokalaşarak yardımlarından dolayı teşekkür etti. Sürücü, daha sonra yoluna kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:55 Kaynak: İHA
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