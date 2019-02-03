Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Sürücünün Yardımına Jandarma ve Köy Korucuları Koştu

Lastiği Patlayan Sürücünün Yardımına Jandarma ve Köy Korucuları Koştu

13 dakika önce

Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda aracının lastiği patlayan sürücünün yardımına jandarma ekipleri ile köy korucuları yetişti.

Lastiği Patlayan Sürücünün Yardımına Jandarma ve Köy Korucuları Koştu, System.String[]
Adıyaman- Gölbaşı Karayolunda aracının lastiği patlayan sürücünün yardımına jandarma ekipleri ile köy korucuları yetişti.

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında aracının sağ ön lastiği patlayan bir sürücü yolda kalınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Lastiği patladığı için yolda kalan sürücü jandarma ekiplerine aracında yedek lastik olduğunu lastiği değişemediğini belirterek lastik tamir ustası numarası istedi. Gece geç saatlerinde açık lastik ustası bulunamayınca jandarma ekipleri, köy korucuları ile birlikte sürücünün yanına gitti. Jandarma ekipleri ile köy korucuları yol güvenliği alarak yolda kalan araçta bulunan yedek lastiği çıkarıp burada aracın lastiğini değişti. Aracının lastiğinin değiştirilmesine oldukça sevinen sürücü jandarma ve köy korucuları ile tek tek tokalaşarak yardımlarından dolayı teşekkür etti. Sürücü, daha sonra yoluna kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

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