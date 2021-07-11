Lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yol kenarında kullandığı aracının lastiği patlayan sürücüye jandarma yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Andırın- Kadirli yolunda trafik denetimleri sırasında lastiği patlayan ve yolda kalan bir sürücü gördü.

Sürücünün yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, aracın lastiğini değiştirdi.

Sürücü yapılan yardımdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)