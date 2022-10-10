Manisa haberleri: Manisa'da lastiği patlayan süt kamyoneti devrildi; şoför yaralı - Son Dakika
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Manisa haberleri: Manisa'da lastiği patlayan süt kamyoneti devrildi; şoför yaralı

10.10.2022 15:16

Manisa yerel gündem haberine göre MANİSA'da, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan süt toplama kamyoneti, trafik işaret levhalarına çarpıp, devrildi.

MANİSA'da, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan süt toplama kamyoneti, trafik işaret levhalarına çarpıp, devrildi. Araçta sıkışan şoför Yüksel Ülkü, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kula ilçesi İzmir- Ankara yolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Yüksel Ülkü'nün kullandığı 34 NU 675 plakalı süt toplama kamyoneti, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, yolun sağ tarafındaki trafik işaret levhalarına çarparak devrildi. Araçta sıkışan kamyonet şoförü Ülkü, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve ambulansla götürüldüğü Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yüksel Ülkü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberleri: Manisa'da lastiği patlayan süt kamyoneti devrildi; şoför yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haberleri: Manisa'da lastiği patlayan süt kamyoneti devrildi; şoför yaralı - Son Dakika
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