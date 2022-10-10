Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kula ilçesi İzmir- Ankara yolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak 'tan İzmir yönüne giden Yüksel Ülkü'nün kullandığı 34 NU 675 plakalı süt toplama kamyoneti, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, yolun sağ tarafındaki trafik işaret levhalarına çarparak devrildi. Araçta sıkışan kamyonet şoförü Ülkü, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve ambulansla götürüldüğü Kula Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alınan Yüksel Ülkü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Manisa haberleri: Manisa'da lastiği patlayan süt kamyoneti devrildi; şoför yaralı - Son Dakika

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