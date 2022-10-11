MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan süt toplama kamyoneti, trafik levhalarına çarpıp, devrildi. Sıkışan kamyonet şoförü Yüksel Ülkü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Yüksel Ülkü'nün kullandığı 34 NU 675 plakalı süt toplama kamyoneti, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan trafik levhalarına çarpan kamyonet devrildi. Araçta sıkışan kamyonetin şoförü, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ülkü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülkü'nün sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › LASTİĞİ PATLAYAN SÜT TOPLAMA KAMYONETİ DEVRİLDİ, ŞOFÖRÜ YARALANDI - Son Dakika