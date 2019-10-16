Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı

Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı

11 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde nar yüklü tırın viraja girdiği sırada devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde nar yüklü tırın viraja girdiği sırada devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cebrail D. idaresindeki 23 BA 440 plakalı nar yüklü tır, Kaledibi Mahallesi Alinko mevkiinde viraja girdiği sırada sağ ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polisin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle D-400 karayolundaki trafik kontrollü olarak sağlandı. - MERSİN

Cebrail, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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