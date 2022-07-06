Son dakika haber! Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi... O anlar kamerada

06.07.2022 09:56

Son dakika haberleri: Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi.

Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi... O anlar kamerada

DENİZLİ Denizli'de dolu su damacanası yüklü tır, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda yolu kapatan damacanalar nedeniyle, Denizli- İzmir karayolu 6 saat boyunca çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saat 04.00 sıralarında Aydın'dan Antalya'ya dolu damacana götüren Harun Ç. hakimiyetindeki 07 AC 172 plakalı Iveco marka tır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarında seyir halindeyken ön lastiklerinden birisinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Zikzaklar çizerek ilerleyen tır, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza sonrası dorsede yüklü olan dolu damacanalar yola savruldu. Sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

6 saat boyunca yol çift yönlü kapatıldı

Damacanaların yolu kapatmasının ardından güvenlik güçleri kavşaklardan trafiği durdurarak Denizli-İzmir Karayolunu çift taraflı kapattı. Gece saatlerinde başlayan müdahale sonrası tır yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı. Antalya'dan gelen aile yakınları Harun Ç.'yi sarılarak teselli ederken, damacanaları ise teker teker aile tarafından yol kenarına aldı. Çalışmaların ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza anı kamerada

Damacanaların yolu kapattığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın süratle çarptıktan sonra elektriklerin kesilmesi ve devrilen tırdan damacanaların yere düşmesi yer alıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi... O anlar kamerada - Son Dakika

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