Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı

53 dakika önce

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde lastiği patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje daldı.

Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı, System.String[]

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde lastiği patlayan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje daldı. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza; Gece saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Selahattin Ç. idaresinde ki 27 AZU 90 plakalı hasta bezi ve çelik rulo taşıyan tır, lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje daldı. Kazada kamyon sürücüsü Selahattin Ç. yaralandı.


Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceme başlattı. - DÜZCE

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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