Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan tır, yandı
Son Dakika Güncel Lastiği patlayan tır, yandı

Lastiği patlayan tır, yandı

46 dakika önce

BOLU'da, TEM yolunda seyir halindeyken lastiği patlayan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Lastiği patlayan tır, yandı, System.String[]

BOLU'da, TEM yolunda seyir halindeyken lastiği patlayan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde TEM yolu Gerede Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Özgür Özcan yönetimindeki 80 AAY 258 plakalı sunta yüklü TIR'ın lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden Özcan, kısa süre sonra emniyet şeridinde durdu. Özcan, lastiğin olduğu bölümden bir anda alevler yükselmeye başlayınca yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.  Yanan aracını söndürmeyi başaramayan Özcan, itfaiyeye haber verdi. Dörtdivan ve Gerede'den gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında hasar gören TIR, kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu, Gerede, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
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