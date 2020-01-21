Lastiği patlayan tırda yangın - Son Dakika
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Lastiği patlayan tırda yangın

7 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Lastiği patlayan tırda yangın, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Denizli'den Anamur'a sera demiri taşıyan Latif Demir yönetimindeki 20 VB 281 plakalı tırın dorsesinin lastiği Manavgat ilçesi D400 karayolu Kum mevkisi üst geçidinde patladı. Yarılan lastiğin alev alması sonucu tırın dorsesinde yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle üst geçit polis tarafından trafiğe kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürdü. Yangın sonucu tırın dorsesinde hasar oluştu.


Manavgat, Denizli, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
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