Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan tırın dorsesinde yangın çıktı
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Lastiği patlayan tırın dorsesinde yangın çıktı

23 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde lastiği patlayan seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lastiği patlayan tırın dorsesinde yangın çıktı, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde lastiği patlayan seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Soma istikametine giden Menderes A. idaresindeki 35 TIH 24 plakalı tırın dorsesinin lastiği Yağcılı Mahallesi köprüsünde patladı.
Patlamanın etkisiyle dorsede çıkan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Domates salçası yüklü tırdaki yangın nedeniyle Soma- Savaştepe yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
İtfaiye, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:29 Kaynak: AA
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