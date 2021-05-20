Lastiği patlayan toprak yüklü TIR yandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde toprak yüklü TIR'da, patlayan lastiğin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya- Konya D 695 karayolunda Hasan Akdanalı yönetimindeki 19 UF 999 plaka ve 19 US 999 dorse plakalı toprak yüklü TIR'ın lastiği, Manavgat'ta Ahmetler kavşağını geçtikten sonra patladı. Sürtünmeyle birlikte lastik alev aldı. Durumu fark eden Hasan Akdanalı, TIR'ı yolun sağına çekerek yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de müdahalene karşın söndürülemeyen alevler, dorseye sıçradı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında TIR'da büyük çapta zarar oluştu.