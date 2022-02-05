Üye Girişi
Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika

Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı

05.02.2022 10:09

Batman'ın Gercüş ilçesinde lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti, kazada 2 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Hasan Sürgit (51) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Batman-Gercüş Çevre Yolunda lastiğinin patlaması sonucunda sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü Hasan Sürgit ile otobüsteki yolculardan Zeynep Akyol (37) yaralandı.

Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep Akyol Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı
Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı
Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı
Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı
Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı
Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı

YORUMLAR
500

Batman, Gercüş, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
09:37 5 yaşındaki çocuk, 23 metre derinliğindeki kuyuya düştü! 5 gündür kurtulmayı bekleniyor
08:57 Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
08:41 Evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinden aşk paylaşımı geldi
08:37 Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:28:05. #1.11#
SON DAKİKA: Lastiği patlayan yolcu midibüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement