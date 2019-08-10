Lastiği patlayan yolcu minibüsündeki yolcular ölümden döndü
39 dakika önce
Lastiği patlayan yolcu minibüsündeki yolcular ölümden döndüKARABÜK - Karabük-Kastamonu karayolunda lastiği patlayan yolcu minibüsünün yoldan çıkarak refüje çarpması sonucu yolcular ölümden döndü.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:34 Kaynak: İHA
Lastiği patlayan yolcu minibüsündeki yolcular ölümden döndü
KARABÜK - Karabük- Kastamonu
karayolunda lastiği patlayan yolcu minibüsünün yoldan çıkarak refüje çarpması sonucu yolcular ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyreden Yunus Başaran idaresindeki 37 AAN 579 plakalı yolcu minibüsü Çevrikköprü mevkiinde viraja girdiği sırada lastiği patlaması sonucu yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken bazı yolcular kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu. Yolcu otobüsü karşı şeride geçmekten son anda orta refüje düşerek dururken ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.
Kaza sonrası olay yerine gelen Safranbolu
ilçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer kazada şans eseri hiçbir kimsenin yaralanmadığını belirterek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu