Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayarak alev alan tıra ilk müdahaleyi köylüler yaptı
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Lastiği patlayarak alev alan tıra ilk müdahaleyi köylüler yaptı

1 saat önce

Lastiği patlayarak alev alan tıra ilk müdahaleyi köylüler yaptıANKARA - Başkentte seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu tır alev aldı.

Lastiği patlayarak alev alan tıra ilk müdahaleyi köylüler yaptı

ANKARA - Başkentte seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu tır alev aldı. Yanan tır köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara - Mudurnu D-140 Karayolu üzerinde Nallıhan İlçesine bağlı Bekdemirler mevkiinde seyir halindeki tırın lastiği patladı. Patlamayla beraber tır belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Alev alan tırı gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye'yi bekleyemeyen vatandaşlar alevler yayılmadan, yardımlaşarak tırı söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:40 Kaynak: İHA
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