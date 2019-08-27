Lastiği patlayarak alev alan tıra ilk müdahaleyi köylüler yaptı

ANKARA - Başkentte seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu tır alev aldı. Yanan tır köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara - Mudurnu D-140 Karayolu üzerinde Nallıhan İlçesine bağlı Bekdemirler mevkiinde seyir halindeki tırın lastiği patladı. Patlamayla beraber tır belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Alev alan tırı gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye'yi bekleyemeyen vatandaşlar alevler yayılmadan, yardımlaşarak tırı söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.