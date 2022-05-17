Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı

17.05.2022 15:54
Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı

Antalya'da seyir halindeki motosikletin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da seyir halindeki motosikletin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzet G. (27) idaresindeki 07 HHA 77 plakalı motosikletin arka lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İzzet G. ile yolcu Tuğrulcan B., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı
Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı - Son Dakika
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