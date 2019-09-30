Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayınca direğe çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Lastiği patlayınca direğe çarptı

24 dakika önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilesinde lastiği patlayan bir otomobilin kayarak yol kenarındaki demir direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Lastiği patlayınca direğe çarptı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilesinde lastiği patlayan bir otomobilin kayarak yol kenarındaki demir direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.


Olay, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolu 4. kilometre üzerinde meydana geldi. Muratlı'dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halindeki Fatih İ. idaresindeki 34 TV 5453 plakalı otomobil, lastiğinin aniden patlaması üzerine savrularak yoldan çıktı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilen aracın sürücüsü Fatih İ. kolundan, araçta yolculuk yapan bir çocuk ise bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.


Yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ve Trafik Şube ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı
Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 14:02:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayınca direğe çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]