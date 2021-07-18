Lastiği şişirilen minibüse otomobil çarptı: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika

DÜZCE'de, TEM yolunda, Cihan Çınar'ın lastiğini şişirdiği minibüse otomobil çarptı. Kazada Çınar ile 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, TEM yolunun Elmacık mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cihan Çınar, kullandığı 34 AEM 106 plakalı minibüsü lastiğinin indiğini fark ederek, yol kenarında durdurdu. Pompa ile lastiği şişirmeye başlayan Çınar'ın minibüsüne, Sadık Koçbaş yönetimindeki 34 DRP 816 plakalı otomobil çarptı. Cihan Çınar da aracın altında kaldı. Kazada sürücüler Cihan Çınar ve Sadık Koçbaş ile minibüste bulunan Maide Keser (31) ile Ege Eymen Keser (6) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde bir süre uzun araç kuyruğu oluştu.