Lastiği sürekli patlayan bisikletine çözümü otomobil lastiğinde buldu - Son Dakika

Lastiği sürekli patlayan bisikletine çözümü otomobil lastiğinde buldu

Arnavutköy'de evden işe bisiklet ile gidip gelen tamirci çırağı, sürekli lastiği patlayan bisikletine çözümü otomobil lastiğinde buldu.

Arnavutköy'de evden işe bisiklet ile gidip gelen tamirci çırağı, sürekli lastiği patlayan bisikletine çözümü otomobil lastiğinde buldu.

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Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir otomobil tamirhanesinde çalışan tamirci çırağı Ayhan Erikli, evden işe gidip gelirken kullandığı bisikletin lastiğinin sürekli patlaması üzerine çalıştığı tamirhanede bulunan eski bir otomobil lastiğini bisikletine taktı. Bisiklet lastiği daha önce defalarca patlayan tamirci çırağı, bisikletini bu kez bisiklet tamirhanesine götürmek yerine çalıştığı otomobil tamirhanesinde kendi başına onardı. Bisikletinin sadece arka tekerleğini otomobil lastiğiyle değiştiren tamirci çırağı, çevresinden olumlu tepkiler aldığını ve daha farklı projeleri de denemek istediğini söyledi.

Otomobil tamirhanesinde çıraklık yaptığını dile getiren Ayhan Erikli, "Ben genelde işe bisiklet ile gidip geldiğim için yolda lastiğim patlıyordu, dükkanda da bir otomobil lastiğimiz vardı ve biz de böyle bir proje yapalım dedik. Biz de elimizdeki lastiği böyle bir değerlendirelim dedik. Sonuçta bu da lastik. Şu anda bu faaliyet aşamasında, buna bir de motor koymayı düşünüyoruz. Böyle fuarlara falan götürmek, güzel şeyler yapmak istiyoruz " dedi.

Otomobil çırağının ustası olan Muhammet Polat ise, "Kardeşimiz Ayhan'ın bundan 1 ay önce bisikletinin arka lastiği patladı. Biz de kendisinden bisikletini burada tamir etmesini istedik. Ayhan, araç lastiklerini bisikletlerde değerlendirmek istedi. Biz de bunun önünü açtık. Nasıl yapmak istiyorsa öyle yapmasını istedik. O da ortaya böyle bir proje çıkarttı. Biz de bunu değerlendirmek istedik ve sizinle paylaştık. Ortaya güzel bir proje çıktı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşımıza" diye konuştu.

(İHA)

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:47 Kaynak: İHA

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